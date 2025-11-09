Incidente sul lavoro ad Eboli | morto l' operaio rimasto ustionato

E' deceduto, questa mattina, l'operaio marocchino di 35 anni che, quattro giorni fa, è rimasto gravemente ustionato all'interno di un'azienda florovivaistica ad Eboli. Le indaginiL'operaio straniero è spirato all'ospedale “Cardarelli” a Napoli per le gravi ustioni riportate sull'80% del corpo. Su. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

