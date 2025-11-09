Incidente su tangenziale sud di Bergamo a Stezzano scontro tra 2 auto e un furgone dopo sorpasso di una delle vetture 2 morti e 4 feriti - VIDEO

Due morti, un 23enne che avrebbe tentato il sorpasso con la sua Mercedes, e un 62enne che guidava il furgoncino Terribile incidente nella tangenziale sud di Bergamo a Stezzano, dove uno scontro tra due auto e un furgone ha provocato 2 morti e 4 feriti, di cui uno gravissimo. Quest'ultimo, un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidente su tangenziale sud di Bergamo a Stezzano, scontro tra 2 auto e un furgone dopo sorpasso di una delle vetture, 2 morti e 4 feriti - VIDEO

Scopri altri approfondimenti

Drammatico incidente avvenuto alle 7,30 sulla tangenziale sud di Bergamo, all'altezza di Stezzano. Le vittime di uno scontro tra più auto sono uomini di 23, 62 e 64 anni. Altre persone rimaste ferite - facebook.com Vai su Facebook

Incidente mortale sulla tangenziale sud di Bergamo, scontro frontale tra due auto e un furgoncino: tre vittime e diversi feriti - Un grave incidente stradale ha causato la morte di tre persone questa mattina, intorno alle 7:30, sulla tangenziale sud di Bergamo, nei pressi dello svincolo di Stezzano. Come scrive affaritaliani.it

Incidente mortale sulla tangenziale sud di Bergamo: tre vittime tragiche - Un tragico incidente stradale sulla tangenziale sud di Bergamo ha provocato la morte di tre persone e ha lasciato numerosi feriti. Segnala notizie.it

Scontro tra auto su tangenziale sud di Bergamo: 2 morti e diversi feriti, uno è gravissimo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scontro tra auto su tangenziale sud di Bergamo: 2 morti e diversi feriti, uno è gravissimo ... Come scrive tg24.sky.it