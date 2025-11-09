Incidente nel Milanese morto un uomo | in ospedale madre e figlio che viaggiavano sull'altra auto
Un uomo ha perso la vita sulla provinciale SP128 all'altezza del comune di Ossona (Milano) nel pomeriggio di oggi, domenica 9 novembre. Avrebbe perso il controllo della sua auto e invaso la corsia dove viaggiava una famiglia di cinque persone con tre bambini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
