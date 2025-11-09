Incidente mortale sulla tangenziale sud di Bergamo due vittime e diversi feriti uno gravissimo

Nello schianto, avvenuto alle 7:30 all'altezza dello svincolo di Stezzano, sono rimaste coinvolte due automobili e un furgoncino. L'impatto causato probabilmente da un sorpasso azzardato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incidente mortale sulla tangenziale sud di Bergamo, due vittime e diversi feriti (uno gravissimo)

