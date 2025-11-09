Incidente in tangenziale la doppia linea continua il sorpasso azzardato e lo schianto Il fratello di una delle vittime | L' ho visto morire

Un sorpasso azzardato in doppia linea continua. Sarebbe questa la dinamica del terribile incidente avvenuto alle 7,30 di domenica 9 novembre sulla tangenziale sud di Bergamo,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incidente in tangenziale, la doppia linea continua, il sorpasso azzardato e lo schianto. Il fratello di una delle vittime: «L'ho visto morire»

Le drammatiche immagini dal luogo dell'incidente sulla Tangenziale Sud in cui domenica mattina a Stezzano hanno perso la vita due persone, un ragazzo di 23 anni del Milanese e un 62enne di Urgnano. Un giovane di 21 anni è stato trasportato al Papa G - facebook.com Vai su Facebook

