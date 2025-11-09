Incidente a Santa Maria di Licodia scontro tra due auto | tre feriti

Incidente stradale lungo la Strada Statale 284 in territorio di Santa Maria di Licodia. Due le auto coinvolte, una Nissan ed una Smart. Tre i feriti trasportati in ospedale. Due viaggiavano nella Nissan e l'altro nella Smart. Sul posto dell'incidente sono intervenuti, per i rilievi e la gestione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it