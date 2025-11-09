Incidente a Santa Maria di Licodia scontro tra due auto | tre feriti

Cataniatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale lungo la Strada Statale 284 in territorio di Santa Maria di Licodia. Due le auto coinvolte, una Nissan ed una Smart. Tre i feriti trasportati in ospedale. Due viaggiavano nella Nissan e l'altro nella Smart. Sul posto dell'incidente sono intervenuti, per i rilievi e la gestione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

incidente santa maria licodiaIncidente frontale fra due auto nel Catanese: ci sono 3 feriti - SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – Incidente stradale sulla Strada Statale 284 in territorio di Santa Maria di Licodia. Riporta livesicilia.it

incidente santa maria licodiaTir si ribalta sulla Statale: incidente e ferito nel Catanese - SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – Violento incidente stradale autonomo questa mattina lungo la Strada Statale 284 in territorio di Santa Maria di Licodia, direzione Biancavilla. Scrive livesicilia.it

incidente santa maria licodiaIncidente lungo la strada statale 284, tre feriti trasportati in ospedale - Ennesimo incidente stradale lungo la statale 284, questa volta in territorio del Comune di Santa Maria di Licodia. meridionews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incidente Santa Maria Licodia