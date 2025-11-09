Incidente a Rivarolo Canavese | scontro frontale fra due auto quattro feriti in ospedale
Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 9 novembre 2025, è avvenuto un brutto incidente sulla circonvallazione (la provinciale 222) di Rivarolo Canavese. A scontrarsi frontalmente sono state due auto, una Fiat 500 Abarth, che viaggiava in direzione di Castellamonte, e una Peugeot 208, che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
