Incidente a Rivarolo Canavese | scontro frontale fra due auto quattro feriti in ospedale

Torinotoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 9 novembre 2025, è avvenuto un brutto incidente sulla circonvallazione (la provinciale 222) di Rivarolo Canavese. A scontrarsi frontalmente sono state due auto, una Fiat 500 Abarth, che viaggiava in direzione di Castellamonte, e una Peugeot 208, che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

