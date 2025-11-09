Incendio a La Dogana Cortona | quattro intossicati tra cui due minori Tutti trasportati all’ospedale di Arezzo
Questa mattina il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto nel comune di Cortona, in località La Dogana, a seguito di un incendio che ha provocato il coinvolgimento di quattro persone. Secondo quanto riportato, si tratta di due minori, un uomo e una donna, tutti rimasti intossicati dal fumo sprigionato dalle fiamme. I quattro sono stati trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo per accertamenti e cure. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermieristica di Cortona e il mezzo di soccorso Blsd Avis di Foiano. Le operazioni di soccorso sono state rapide e hanno permesso il trasferimento dei feriti in condizioni stabili. 🔗 Leggi su Lortica.it
