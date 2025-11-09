Incendio a Cortona quattro intossicati Due sono minori

Cortona (Arezzo), 9 novembre 2025 – Un incendio è scoppiato in un'abitazione in località La Dogana nel comune di Cortona: quattro persone, tra cui due minori, sono rimaste intossicate. Sono state trasportate in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo. Sul posto il 118 della Asl Toscana sud est, l'ambulanza infermieristica di Cortona e quella dell'Avis di Foiano. IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio a Cortona, quattro intossicati. Due sono minori

