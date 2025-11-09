Incastrata con la testa nella recinzione Diana viene liberata dai vigili del fuoco
Una disavventura, forse dettata dalla troppa curiosità, si è risolta nel migliore dei modi per un cane di Isola della Scala.Domenica mattina, intorno alle ore 10, una Rottweiler di nome Diana è rimasta incastrata in una recinzione in cemento, senza riuscire a liberarsi. Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
