Incastrata con la testa nella recinzione Diana viene liberata dai vigili del fuoco

Veronasera.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una disavventura, forse dettata dalla troppa curiosità, si è risolta nel migliore dei modi per un cane di Isola della Scala.Domenica mattina, intorno alle ore 10, una Rottweiler di nome Diana è rimasta incastrata in una recinzione in cemento, senza riuscire a liberarsi. Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

