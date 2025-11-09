In Valle Telesina grande successo per il weekend di Insieme per la Prevenzione
Comunicato Stampa Il Rotary Club Valle Telesina registra il tutto esaurito alle visite gratuite, tra gratitudine della comunità e professionalità dei medici Si è concluso con un bilancio straordinariamente positivo il secondo weekend dell’iniziativa “Insieme per la Prevenzione”, promossa dal . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
