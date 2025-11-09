In Valle Telesina grande successo per il weekend di Insieme per la Prevenzione

Fremondoweb.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Il Rotary Club Valle Telesina registra il tutto esaurito alle visite gratuite, tra gratitudine della comunità e professionalità dei medici Si è concluso con un bilancio straordinariamente positivo il secondo weekend dell’iniziativa “Insieme per la Prevenzione”, promossa dal . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

in valle telesina grande successo per il weekend di insieme per la prevenzione

© Fremondoweb.com - In Valle Telesina grande successo per il weekend di “Insieme per la Prevenzione”

Leggi anche questi approfondimenti

Valle Telesina, partono i lavori su due provinciali - Due interventi per la messa in sicurezza di strade provinciali sono stati consegnati oggi presso la Rocca dei Rettori alle imprese aggiudicatarie dei lavori. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Valle Telesina Grande Successo