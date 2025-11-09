In uscita un brano cantato da Genny Cuspoli dedicato a Giovanni Galeone
Il cantante di origine napoletana Genny Cuspoli sta incidendo in questi giorni una canzone dedicata a Giovanni Galeone. Si intitola "Uno di noi" ed è l'ultimo lavoro discografico prodotto dalla "Cusopoli Publishing di Cestari" con sede a Montesilvano, realizzato a tempo di record negli studi "Blu. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Italian Music. “G”, il nuovo album di Giorgia in uscita questo venerdì, conterrà un remix del brano sanremese “La cura per me” con la collaborazione di Blanco. - facebook.com Vai su Facebook