In uscita un brano cantato da Genny Cuspoli dedicato a Giovanni Galeone

Ilpescara.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante di origine napoletana Genny Cuspoli sta incidendo in questi giorni una canzone dedicata a Giovanni Galeone. Si intitola "Uno di noi" ed è l'ultimo lavoro discografico prodotto dalla "Cusopoli Publishing di Cestari" con sede a Montesilvano, realizzato a tempo di record negli studi "Blu. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Uscita Brano Cantato Genny