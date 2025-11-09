In Ucraina è corsa a ripristinare la corrente elettrica dopo gli ultimi raid russi | Produzione zero | Lavrov | Sono pronto a incontrare Rubio

In Ucraina è corsa a ripristinare la corrente elettrica dopo gli ultimi raid russi: "Produzione zero" | Lavrov: "Sono pronto a incontrare Rubio". Mosca: "Stretta sui visti? L'Ue cammina sull'orlo del suicidio". In Belgio ancora un drone a Liegi: chiuso momentaneamente lo spazio aereo. Trump toglie a Orban le sanzioni per il petrolio e i gas russi.

Si sono concluse da qualche giorno le gare d'Istituto di corsa campestre. Il discorso del Dirigente Scolastico Prof.ssa Fulvia Ruggiero, la proclamazione dell'inno d'Italia e dell'Ucraina hanno aperto la gara. Il dipartimento di ed. Fisica, composto dai docenti Deo - facebook.com Vai su Facebook

Corsa a ripristinare la corrente, attesi blackout. Kiev: 'A Pokrovsk in 24 ore respinti 73 attacchi russi' - L'Ucraina ha cercato oggi affannosamente di ripristinare l'illuminazione e il riscaldamento dopo che gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno ridotto a "zero" la capacità di ... Secondo ansa.it