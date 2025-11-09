In fuga tra la folla del centro città | nel borsello nascondeva la droga

La svolta della notte arriva poco dopo l’una, nel cuore pulsante di Bolzano a piazza delle Erbe: un 28enne algerino viene fermato con dosi di cocaina e hashish, oltre a 685 euro ritenuti frutto dello spaccio. È questo l’episodio più significativo emerso dai controlli straordinari che, come ogni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

