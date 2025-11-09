In città arriva ' Multimura' | avviata la raccolta di foto filmati familiari e testimonianze scritte
Il vicesindaco Balboni, insieme all'associazione Il turco, ha presentato l'iniziativa ‘Multimura’, in collaborazione con Interno verde e Studio nilo. L'obiettivo è quello di costruire un archivio sentimentale legato alle mura cittadine. Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti i ferraresi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
GATTINARA - Feng Shui: la millenaria arte dell’armonia arriva in città Articolo completo su: https://www.vercellioggi.it/gattinara-feng-shui-la-millenaria-arte-dellarmonia-arriva-in-citta/ - facebook.com Vai su Facebook