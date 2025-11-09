In città arriva ' Multimura' | avviata la raccolta di foto filmati familiari e testimonianze scritte

Ferraratoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicesindaco Balboni, insieme all'associazione Il turco, ha presentato l'iniziativa ‘Multimura’, in collaborazione con Interno verde e Studio nilo. L'obiettivo è quello di costruire un archivio sentimentale legato alle mura cittadine. Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti i ferraresi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

