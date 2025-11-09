Ilaria uccisa a 18 anni sulle strisce | prof e compagni di scuola si fermano per ricordarla

Bologna, 9 novembre 2025 – “State vicini ai compagni di classe di Ilaria». Sono le parole che i familiari di Ilaria Zannarini, di Pieve di Cento, hanno rivolto ieri ai dirigenti dell’istituito superiore Keynes di Castel Maggiore. Ilaria infatti frequentava il quinto anno dell’indirizzo tecnico. La studentessa, 18 anni, è morta a venerdì sera dopo essere stata falciata da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce, in via Ponte Nuovo a Pieve di Cento. La giovane stava rincasando a piedi, verso le 18, dopo essere stata - pare - in palestra. Ilaria abitava infatti vicino al luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ilaria, uccisa a 18 anni sulle strisce: prof e compagni di scuola si fermano per ricordarla

