Ilaria Salis e il post in ascensore | Quanto sarebbe bello lavorare E gli utenti insorgono

Bufera social per Ilaria Salis, finita al centro di un'accesa polemica dopo un suo recente post pubblicato su Instagram. L'eurodeputata italiana ha voluto parlare di lavoro, con il risultato che gli utenti del social network si sono rivoltati contro di lei. Tutto è partito da una sua foto postata nella giornata di ieri. Nello scatto si vede la rappresentante di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) in posa in ascensore, sorridente e rilassata. Sicuramente molto più tranquilla per la confermata immunità parlamentare (il Parlamento Europeo si è espresso a favore lo scorso mese di ottobre), Salis si sente ormai schermata da caso giudiziario in Ungheria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ilaria Salis e il post in ascensore: "Quanto sarebbe bello lavorare..." E gli utenti insorgono

