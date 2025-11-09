Il Campionato mondiale FIM Supercross ha ufficializzato i partner di trasmissione TV per la stagione 2025, ampliando la portata mondiale del campionato con una copertura aggiuntiva in diretta e in evidenza nei principali mercati internazionali. Dove vedere il FIM Supercross 2025 in diretta Tra i partner figurano: DAZN – Globale esclusi Australia, Sudafrica e subcontinente indiano . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Il World Supercross annuncia i partner per la copertura TV del 2025