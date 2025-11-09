Il World Supercross annuncia i partner per la copertura TV del 2025
Il Campionato mondiale FIM Supercross ha ufficializzato i partner di trasmissione TV per la stagione 2025, ampliando la portata mondiale del campionato con una copertura aggiuntiva in diretta e in evidenza nei principali mercati internazionali. Dove vedere il FIM Supercross 2025 in diretta Tra i partner figurano: DAZN – Globale esclusi Australia, Sudafrica e subcontinente indiano . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
Approfondisci con queste news
BUONGIORNO!!! Ecco la prima del WSX WSX - World Supercross 2025 GP Argentina - RESULTS - facebook.com Vai su Facebook
Parte il World Supercross su P300.it e @RecastTV con il GP Città di Buenos Aires. Tutto in diretta a partire dalle 22:30 (qualifiche) e dalla 1:00 per quanto riguarda le gare. Vi aspettiamo! p300.it/wsx-diretta-li… @FIMWSX #wsx - X Vai su X
Corpay Cross-Border nominata Partner ufficiale FX del FIM World Supercross Championship - *, (NYSE: CPAY), un leader globale nel settore dei pagamenti aziendali, annuncia che il suo business Cross- ansa.it scrive