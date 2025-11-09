Il volontario della Misericordia in missione a Gaza Tantissimi bambini affamati Un’esperienza che mi ha segnato

Pescia (Pistoia), 9 novembre 2025 – Un operatore della Misericordia di Pescia, il 32enne formatore soccorritore Adriano Esposito, è stato impegnato nella missione Medevac in Medio Oriente, per evacuare da Gaza un gruppo di soggetti fragili o che necessitano assistenza medica. "Si è selezionati per le missioni di evacuazione medica dalla Centrale Operativa Remota di Soccorso Sanitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e dal Coordinamento Regionale delle Maxi Emergenze, ente che una volta l'anno somministra il corso per creare operatori abilitati". Il racconto. "Siamo partiti all'una di notte – racconta Esposito – avevamo il ritrovo alla sede della Cross di Pistoia, per poi andare su gomma a Pratica di Mare, dove ci siamo imbarcati per l'aeroporto di Eilat, in Israele.

