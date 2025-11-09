Il Villaggio Coldiretti invade Bologna | in piazza oltre 700mila persone

Bologna, 9 novembre 2025 – Eventi, stand enogastronomici, mercato di agricoltori locali, e oltre 700mila persone ospitate. Questo il primo report in arrivo dal Villaggio Coldiretti a Bologna, meta di punta di cittadini e turisti durante questo weekend autunnale. Una manifestazione "diffusa" che ha animato le principali vie e piazze cittadine, a partire da Palazzo Re Enzo e piazza Maggiore, con oltre duecento stand e una grande varietà di proposte: street food, agriasilo, orti, fattorie didattiche, laboratori, degustazioni, nuove tecnologie e workshop. Gli ospiti, dai ministri a Cesare Cremonini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

