Il Villaggio Coldiretti invade Bologna | in piazza oltre 700mila persone
Bologna, 9 novembre 2025 – Eventi, stand enogastronomici, mercato di agricoltori locali, e oltre 700mila persone ospitate. Questo il primo report in arrivo dal Villaggio Coldiretti a Bologna, meta di punta di cittadini e turisti durante questo weekend autunnale. Una manifestazione "diffusa" che ha animato le principali vie e piazze cittadine, a partire da Palazzo Re Enzo e piazza Maggiore, con oltre duecento stand e una grande varietà di proposte: street food, agriasilo, orti, fattorie didattiche, laboratori, degustazioni, nuove tecnologie e workshop. Gli ospiti, dai ministri a Cesare Cremonini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Anche la Provincia di Ferrara protagonista al grande appuntamento del Villaggio Coldiretti di Bologna, occasione di incontro e confronto sui temi dell’agricoltura, del cibo e del futuro del nostro territorio Sabato mattina presenti all’evento istituzionale pr - facebook.com Vai su Facebook
Il Consorzio di bonifica al villaggio Coldiretti: «Agricoltura parte essenziale della nostra attività» - Il Giunco - X Vai su X
Il Villaggio Coldiretti invade Bologna: in piazza oltre 700mila persone - Tre giorni dedicati all’Italia, con street food, agriasilo, orti, fattorie didattiche, laboratori, degustazioni, nuove tecnologie e workshop. ilrestodelcarlino.it scrive
Piacenza protagonista al Villaggio Coldiretti a Bologna - La delegazione piacentina – 1200 in totale i partecipanti attesi nei tre giorni – ha preso ... Come scrive piacenzasera.it
Il maxi villaggio Coldiretti a Bologna, Campi Aperti: «A loro tappeti rossi, a noi niente sconti. Queste scelte confermano che per il Comune non siamo tutti uguali» - Pierpaolo Lanzarini, dell'associazione degli agricoltori del biologico sui 90 stand di Coldiretti nelle principali piazze della città: «A noi negarono piazza Puntoni, dissero che i gazebo toglievano l ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it