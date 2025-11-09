Il tweet di CD Projekt su GTA 6 che tutti hanno frainteso | il vero significato del messaggio
Quando Rockstar Games ha annunciato il rinvio di Grand Theft Auto 6 a novembre 2026, migliaia di reazioni hanno invaso i social. Tra delusione, rabbia e meme, è spuntato un messaggio inaspettato quello di CD Projekt Red, lo studio polacco responsabile di Cyberpunk 2077. Un tweet apparentemente criptico che ha scatenato interpretazioni contrastanti, prima di rivelare il suo vero significato, ovvero un monito basato sull’esperienza più traumatica dell’industria videoludica recente. La risposta ufficiale dell’account Twitter di Cyberpunk non conteneva parole nuove. Solo una citazione: un tweet del proprio archivio, datato ottobre 2020, due mesi prima del lancio disastroso del gioco. 🔗 Leggi su Screenworld.it
News recenti che potrebbero piacerti
CD Projekt avverte Rockstar: evitate i nostri errori con GTA 6 - CD Projekt Red commenta il rinvio di GTA 6 citando il proprio tweet del 2020 su Cyberpunk 2077, quando escludeva altri ritardi prima del lancio disastroso. Lo riporta msn.com
GTA 6 slitta, Cyberpunk 2077 ricorda cosa può accadere - CD Projekt Red richiama l’esperienza del lancio problematico di Cyberpunk 2077 per invitare Rockstar a prendersi il tempo necessario. msn.com scrive
Cyberpunk 2077: CD Projekt consiglia di non giocarlo solo in 'modalità GTA' - Nel corso di un'intervista concessa a PCGamesN, lo sviluppatore di CD Projekt RED, Max Pears, ha suggerito ai futuri utenti di Cyberpunk 2077 di non giocarlo solo in "modalità GTA" ma di viverne ... everyeye.it scrive