Il tuffo in mare di Antonio De Sabato con il mito di Zohran Mamdani | Serve una politica che cambia le vite

È online da oggi il nuovo video girato a Marina di Lesina, un racconto che nelle intenzioni del candidato consigliere di Avs Antonio De Sabato, vuole rappresentare un’idea semplice ma rivoluzionaria: “La politica serve se migliora la vita delle persone”. La recente vittoria di Zohran Mamdani. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

BIP Bella Italia Pesce di Fabio Codognola. jausea · Starlight Code (Trending Version). UN TUFFO NEL GUSTO ? I migliori sapori del mare ti aspettano per una cena all'insegna dell'eleganza e della raffinatezza Ti aspettiamo da Bella Italia Pesce in vi - facebook.com Vai su Facebook

Rimini, rimasto paralizzato dopo un tuffo (e senza risarcimento): Antonio D'Aietti racconta la sua storia in un video - La banalità del male, anche quello che ci si può procurare da soli non è mai scontata, il pericolo è sempre dietro l’angolo ed è spesso facile scamparla in virtù di un’abilità quasi innata. corrieredibologna.corriere.it scrive

Entra in mare per un tuffo ma lo ritrovano cadavere a 38 anni: disposta l’autopsia - L’avvocato altoatesino Bastian Profanter è morto tragicamente a 38 anni in Brasile dove stava trascorrendo un periodo di riposo dopo un momento molto difficile per la perdita della moglie per una ... Lo riporta fanpage.it

L’anno comincia con un tuffo in mare. Guarda le foto - E c'è chi ha approfittato della bella giornata per una passeggiata in spiaggia Rimini, 1° gennaio 2016 – Centinaia di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it