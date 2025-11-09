Il tragico incidente sulla Cassia e la tragica morte del parà della Folgore Pietro De Falco
Monteroni d’Arbia (Siena), 9 novembre 2025 – La Cassia si è portata via un’ altra vita. Un motociclista di 32 anni, Pietro De Falco, originario della Campania, residente a Siena, è morto in un terribile incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri nei pressi di Curiano, nel comune di Monteroni d’Arbia. Ancora da accertare la dinamica, al vaglio dei carabinieri del comando provinciale. Stando a una prima ricostruzione, il giovane parà del 186esimo Reggimento Folgore stava percorrendo la Cassia sulla sua moto di grossa cilindrata. La dinamica. A un certo punto, poco dopo le 11, in un breve rettilineo, lo scontro con un altro veicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tragico incidente a Ponte d'Arbia, muore un motociclista... - facebook.com Vai su Facebook
Il tragico incidente sulla Cassia e la tragica morte del parà della Folgore Pietro De Falco - Nel sinistro coinvolto un altro veicolo: le cause sono in corso di accertamento ... Segnala lanazione.it
Tragico incidente sulla Cassia, muore un motociclista di 30 anni - L’uomo ha perso la vita nello scontro avvenuto all’altezza di Monteroni d’Arbia, a pochi chilometri da Siena. Come scrive msn.com
Auto si ribalta sulla Cassia Sud, tre giovani in ospedale: «Gara di velocità tra due macchine» - Un giorno dopo la tragica morte di Beatrice Bellucci, travolta da un’auto che “gareggiava” sulla Cassia, un altro incidente nel Lazio rischiava di essere fatale ... Come scrive msn.com