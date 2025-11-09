Il tragico incidente sulla Cassia e la tragica morte del parà della Folgore Pietro De Falco

Monteroni d’Arbia (Siena), 9 novembre 2025 – La Cassia si è portata via un’ altra vita. Un motociclista di 32 anni, Pietro De Falco, originario della Campania, residente a Siena, è morto in un terribile incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri nei pressi di Curiano, nel comune di Monteroni d’Arbia. Ancora da accertare la dinamica, al vaglio dei carabinieri del comando provinciale. Stando a una prima ricostruzione, il giovane parà del 186esimo Reggimento Folgore stava percorrendo la Cassia sulla sua moto di grossa cilindrata. La dinamica. A un certo punto, poco dopo le 11, in un breve rettilineo, lo scontro con un altro veicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

