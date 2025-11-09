Il tortellino più piccolo del mondo conquista Bologna 0,03 grammi di perfezione

Fanpage.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna entra nel Guinness dei Primati con il tortellino più piccolo del mondo, un capolavoro di precisione e tradizione grande solo 5 millimetri. Si tratta di un microformato in grado di racchiudere i sapori autentici dell'Emilia-Romagna e celebrare la sua arte culinaria senza tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tortellino pi249 piccolo mondoIl tortellino più piccolo del mondo conquista Bologna, 0,03 grammi di perfezione - Bologna entra nel Guinness dei Primati con il tortellino più piccolo del mondo, un capolavoro di precisione e tradizione grande solo 5 millimetri ... Secondo fanpage.it

Dalla tradizione al Guinness: a Bologna il tortellino più piccolo del mondo - Al Villaggio Coldiretti di Bologna viene realizzato il tortellino più piccolo del mondo, simbolo dei primati dell’agroalimentare italiano. Da italiaatavola.net

tortellino pi249 piccolo mondoIn piazza a Bologna arriva il tortellino più piccolo del mondo - Nella giornata mondiale del Guinness dei primati, che ricorre ogni anno l’8 di novembre, al Villaggio Coldiretti di Bologna è arrivato il tortellino più piccolo del mondo. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tortellino Pi249 Piccolo Mondo