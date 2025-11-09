Il tortellino più piccolo del mondo conquista Bologna 0,03 grammi di perfezione
Bologna entra nel Guinness dei Primati con il tortellino più piccolo del mondo, un capolavoro di precisione e tradizione grande solo 5 millimetri. Si tratta di un microformato in grado di racchiudere i sapori autentici dell'Emilia-Romagna e celebrare la sua arte culinaria senza tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A Bologna il mini-tortellino da guinness: “Meno di 5 millimetri, è il più piccolo del mondo” - X Vai su X
I Tortellini di cioccolato Majani sono un piccolo capolavoro che unisce tradizione e creatività. Ispirati al simbolo per eccellenza della cucina bolognese, sono stati reinterpretati in chiave golosa per celebrare l’arte dolciaria Majani. Scopri tutti e quattro i gusti rac - facebook.com Vai su Facebook
Il tortellino più piccolo del mondo conquista Bologna, 0,03 grammi di perfezione - Bologna entra nel Guinness dei Primati con il tortellino più piccolo del mondo, un capolavoro di precisione e tradizione grande solo 5 millimetri ... Secondo fanpage.it
Dalla tradizione al Guinness: a Bologna il tortellino più piccolo del mondo - Al Villaggio Coldiretti di Bologna viene realizzato il tortellino più piccolo del mondo, simbolo dei primati dell’agroalimentare italiano. Da italiaatavola.net
In piazza a Bologna arriva il tortellino più piccolo del mondo - Nella giornata mondiale del Guinness dei primati, che ricorre ogni anno l’8 di novembre, al Villaggio Coldiretti di Bologna è arrivato il tortellino più piccolo del mondo. Secondo msn.com