Il tesoretto sociale nascosto dal rumore delle chiacchiere | l' editoriale del direttore Roberto Napoletano
C?è un Paese delle chiacchiere che non ci piace. Non vuole riconoscere la credibilità internazionale dell?Italia sui mercati che appartiene a tutti. Nasconde sotto un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ieri assieme all’Assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco abbiamo voluto fare una serie di sopralluoghi ed incontri nella città di Lecco. Un pomeriggio di confronto con le realtà che si impegnano per offrire accoglienza, sostegno e soluzio - facebook.com Vai su Facebook
Il tesoretto sociale nascosto dal rumore: l'editoriale del direttore Roberto Napoletano - Non vuole riconoscere la credibilità internazionale dell’Italia sui mercati che appartiene a tutti. Lo riporta ilmattino.it