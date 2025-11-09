Il surreale team radio con Verstappen dopo la clamorosa rimonta in Brasile | Posso solo scusarmi

Il sorprendente team radio tra Verstappen e Lambiase dopo la rimonta dalla pit-lane al podio nel GP del Brasile rivela il vero stato d'animo del campione Red Bull. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Settimo game surreale, interminabile alla terza palla break Novak ottiene il break . La partita si è giocata qua - facebook.com Vai su Facebook

Il surreale team radio con Verstappen dopo la clamorosa rimonta in Brasile: “Posso solo scusarmi” - Il sorprendente team radio tra Verstappen e Lambiase dopo la rimonta dalla pit- Secondo fanpage.it

Verstappen via radio: “Ho dato tutto”. E consola Lambiase: “Non scusatevi per ieri, ci abbiamo provato” - L'olandese ha applaudito il lavoro del team, che ha trasformato la macchina dopo le enormi difficoltà mostrate ieri in qualifica ... Segnala formulapassion.it

Verstappen furioso in radio: "Strategia di m****". La dura risposta del team Red Bull - Lo scontro verbale tra Verstappen e Lambiase prosegue anche dopo il contatto dell'olandese con Hamilton: "Si è mosso in frenata”, la denuncia di Max alla quale l'ingegnere replica così: "Non entrerò ... Segnala corrieredellosport.it