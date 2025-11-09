Il Sunderland terribile neopromossa della Premier | è quarto ha fermato l’Arsenal e ha un allenatore fisiologo

Dopo la promozione dalla Championship, il neopromosso Sunderland continua a stupire il calcio inglese. A oggi è terzo in classifica con 19 punti (l’Arsenal è primo con 26), ma devono giocare ancora un po’ di squadre. Con 19 punti in 11 giornate e la quarta miglior difesa del campionato, i Mackems guidati dall’allenatore francese Régis Le Bris si confermano una delle rivelazioni della stagione. Le Bris è arrivato a Sunderland dopo essere retrocesso col Lorient. Ma cosa c’è alla base del loro successo? Ecco tutti i dettagli. Sorpesa Sunderland in Premier League: un po’ di dati. La squadra occupa attualmente il quarto posto in classifica, con un bilancio di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, per un totale di 19 punti e una media di 1,73 punti a partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Sunderland terribile neopromossa della Premier: è quarto, ha fermato l’Arsenal e ha un allenatore fisiologo

