Il successo del Purple in the cage | arti marziali ed evento a sostegno di Telefono donna

Grande successo di pubblico e partecipazione per il “Purple Experience”, la giornata-evento che ha animato il Palataurus di Lecco con un ricco programma di attività sportive e momenti di approfondimento sociale.Durante la giornata di sabato 8 novembre, si sono susseguiti corsi, prove aperte e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Altre letture consigliate

#Ferrero su #Milik:"Se il giocatore non rientra è perché è successo qualcosa di grave. Non vi è interesse da parte nostra di tenerli fuori a lungo". - X Vai su X

PISA SUMMER KNIGHTS 2026, DEEP PURPLE IN PIAZZA DEI CAVALIERI IL 16 LUGLIO. IL SINDACO MICHELE CONTI: «CARTELLONE SEMPRE PIU' INTERNAZIONALE PER RICHIAMARE UN PUBBLICO INTERESSATO AI CONCERTI, MA ANCHE A SC - facebook.com Vai su Facebook

Il successo del "Purple in the cage": arti marziali ed evento a sostegno di Telefono donna - La giornata "Purple experience" ha animato il Palataurus di Lecco con un ricco programma di attività sportive, MMA e momenti di approfondimento sociale ... Secondo leccotoday.it

The Cage, Giulia Salemi finisce in ospedale per un piccolo incidente: ecco co'è successo - Giulia Salemi è finita in ospedale a causa di una piccola disavventura capitata durante una puntata di The Cage: l'influencer, infatti, è stata travolta da un concorrente e portata al pronto soccorso, ... Da comingsoon.it

Giulia Salemi in sedia a rotelle dopo The Cage, incidente in diretta/ Come sta e cos’è successo alle gambe - Giulia Salemi, puntata da incubo a The Cage: finisce a terra in lacrime e oggi è in sedia a rotelle. Come scrive ilsussidiario.net