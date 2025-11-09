Il semaforo dove i conducenti degli autobus si fermano col verde per paura delle multe
“Lo ammetto: quando sono in prossimità di quel semaforo mi fermo col verde. E come me lo fanno anche tanti altri colleghi. È l’unico modo che abbiamo a disposizione per evitare di prendere la multa”. A parlare alla redazione di MonzaToday è Salvatore Russo, conducente di mezzi pubblici a Monza e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
