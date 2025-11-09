Il saluto social di Laura Pausini allo zio Ettore morto nell’incidente Ciao tu sai Io so Risposa in pace

Bologna, 9 novembre 2025 – “Ciao zio. Tu sai. Io so. Riposa in pace. Tvb ”. Poche parole, è la dedica accompagnata da una foto dello zio, che Laura Pausini ha messo sul suo profilo Instagram per ricordare Ettore Pausini, morto domenica scorsa investito e ucciso mentre era in bici sugli Stradelli Guelfi a Bologna. Il funerale di Ettore Pausini con il padre e la sorella della cantante. Ieri all'ultimo saluto al Pantheon del cimitero bolognese della Certosa c'erano anche il fratello di Ettore, Fabrizio Pausini, padre della cantante Laura, e Silvia, sorella di Laura. L'uomo che ha investito Ettore Pausini una settimana fa era fuggito, per poi costituirsi il giorno dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il saluto social di Laura Pausini allo zio Ettore, morto nell’incidente. “Ciao, tu sai. Io so. Risposa in pace”

Contenuti che potrebbero interessarti

La richiesta della figlia Nina per l’ultimo saluto sabato. Nei social i tanti messaggi di chi ha condiviso con lui lotte, politica, amicizia, vita. Schlein: “Tristezza infinita” - facebook.com Vai su Facebook

Laura Pausini saluta sui social lo zio morto in un incidente - È il messaggio, accompagnato da una foto, che Laura Pausini dedica a Ettore Pausini, suo zio, morto domenica scorsa investito e ucciso mentre era in bic ... Secondo ansa.it

A Bologna l'ultimo saluto a Ettore Pausini, lo zio di Laura - Amici e parenti si sono stretti attorno alla famiglia di Ettore Pausini per l'ultimo saluto: al Pantheon del cimitero bolognese della Certosa si è svolta la cerimonia laica per l'uomo che, domenica sc ... Lo riporta ansa.it

“Ma dove è?”. Funerali zio di Laura Pausini, l’assenza sconvolgente - Laura Pausini non era presente ai funerali dello zio Ettore, investito e ucciso la scorsa settimana a Bologna, ma a rappresentare la cantante c’erano il padre ... Si legge su thesocialpost.it