Il saluto social di Laura Pausini allo zio Ettore morto nell’incidente Ciao tu sai Io so Risposa in pace
Bologna, 9 novembre 2025 – “Ciao zio. Tu sai. Io so. Riposa in pace. Tvb ”. Poche parole, è la dedica accompagnata da una foto dello zio, che Laura Pausini ha messo sul suo profilo Instagram per ricordare Ettore Pausini, morto domenica scorsa investito e ucciso mentre era in bici sugli Stradelli Guelfi a Bologna. Il funerale di Ettore Pausini con il padre e la sorella della cantante. Ieri all'ultimo saluto al Pantheon del cimitero bolognese della Certosa c'erano anche il fratello di Ettore, Fabrizio Pausini, padre della cantante Laura, e Silvia, sorella di Laura. L'uomo che ha investito Ettore Pausini una settimana fa era fuggito, per poi costituirsi il giorno dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
