Il Real Spartacus cala il poker in casa del Lusciano

Tempo di lettura: 2 minuti Il Real Spartacus conquista i tre punti in casa del Lusciano. Finisce 4-1 per i Guerrieri grazie alle reti di Samuele Cereti, autore di una doppietta, Canterini e Caprarola. Seconda vittoria di fila per la formazione cara al Presidente Valerio Contestabile. Il Real Spartacus la sblocca già al 6?: Alberto Contestabile contesta un pallone a un difensore avversario e la sfera arriva a Samuele Cereti che, solo davanti a Nugnes, insacca l’1-0 per gli ospiti. Al 15? lo Spartacus raddoppia: retropassaggio di Barrow a Rahmani ma Canterini conquista la sfera, mette a sedere il portiere del Lusciano e segna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

