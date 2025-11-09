Il punto di erogazione farmaci chiude al pubblico per una giornata | Motivi tecnici

Ferraratoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azienda Usl di Ferrara comunica che il punto di erogazione farmaci presso la Casa della Comunità di Cittadella San Rocco a Ferrara rimarrà chiuso nella giornata di sabato 15 novembre per motivi tecnici. In questa giornata saranno aperti i seguenti punti di erogazione diretta disponibili sul. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Punto Erogazione Farmaci Chiude