Il Pordenone ritrova la vittoria al Bottecchia | 2-1 al Tolmezzo
I ramarri festeggiano lasciandosi alle spalle una settimana da dimenticare. I neroverdi, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Muggia, tornano alla vittoria al Bottecchia battendo il Tolmezzo per 2-1.Vantaggio nei primi minuti con Simone Toffoli che corregge in mischia il colpo di testa di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
PORDENONE. SICUREZZA E INTERVENTI . L’INTERVENTO DEL CONS COM LA CIVICA MARCO SALVADOR Trovo poco opportuno che, di fronte alle difficoltà reali vissute da tanti cittadini, e alle continue risse anche di questi giorni, si continui a sbandierar - facebook.com Vai su Facebook