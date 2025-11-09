Il più grande sconto Irpef ai ricchi fu fatto da Mario Draghi nel 2021 L’Upb lo disse anche all’epoca Banca di Italia però non se ne accorse

Open.online | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il più grande sconto Irpef con beneficio anche sui redditi alti non è quello della legge di Bilancio 2026 di Giorgia Meloni, che tante polemiche ha causato in questi giorni. Porta invece la firma di Mario Draghi e la data del dicembre 2021, quando fu approvata la legge di Bilancio 2022. Oggi è stata abbassata infatti una sola aliquota, dal 35 al 33 per cento dai 28 ai 50 mila euro lordi (2.400 euro netti mensili circa), e il beneficio massimo di 440 euro lordi è stato esteso fino ai 200 mila euro lordi di reddito (poco meno di 8 mila euro netti al mese). Allora le aliquote toccate furono tre. La prima, quella del 41% fu semplicemente cancellata. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Manovra: taglio Irpef, sconto fino 440 euro per redditi medi - La riduzione dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi tra i 28mila e i 50mila euro avrebbe uno sconto progressivo che si aggira attorno a 100 euro per i salari con imponibile fiscale di ... Secondo quotidiano.net

Irpef, maxi sconto in arrivo: fino a 1.400 euro di tasse in meno per i redditi medio-alti - Secondo le simulazioni elaborate da Izi, società specializzata in analisi economiche e politiche, il piano di revisione dell’Irpef allo studio del governo potrebbe garantire un alleggerimento fiscale ... Come scrive affaritaliani.it

Irpef e Imu: maxi sconto da 800mila euro - L’introduzione dell’imposta di soggiorno ha comportato la forte riduzione dell’addizionale comunale e dell’imposta municipale sugli hotel Un taglio alle imposte locali. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Grande Sconto Irpef