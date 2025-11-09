Il più grande sconto Irpef ai ricchi fu fatto da Mario Draghi nel 2021 L’Upb lo disse anche all’epoca Banca di Italia però non se ne accorse

Il più grande sconto Irpef con beneficio anche sui redditi alti non è quello della legge di Bilancio 2026 di Giorgia Meloni, che tante polemiche ha causato in questi giorni. Porta invece la firma di Mario Draghi e la data del dicembre 2021, quando fu approvata la legge di Bilancio 2022. Oggi è stata abbassata infatti una sola aliquota, dal 35 al 33 per cento dai 28 ai 50 mila euro lordi (2.400 euro netti mensili circa), e il beneficio massimo di 440 euro lordi è stato esteso fino ai 200 mila euro lordi di reddito (poco meno di 8 mila euro netti al mese). Allora le aliquote toccate furono tre. La prima, quella del 41% fu semplicemente cancellata. 🔗 Leggi su Open.online