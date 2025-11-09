Il pezzotto e lo streaming illegale crescono anche in Inghilterra The Athletic

L o streaming illegale del calcio è in aumento nel Regno Unito e la maggior parte dei tifosi vorrebbe che fosse abolito il blackout del sabato alle 15. Lo rivela un nuovo podcast pubblicato da The Athletic. Il “blackout del sabato alle 15:00” (in inglese Saturday 3pm blackout) è una regola storica del calcio inglese che proibisce la trasmissione in diretta televisiva delle partite di calcio giocate in Inghilterra (e Scozia) tra le 14:45 e le 17:15 del sabato. La norma nasce negli anni ’60 su iniziativa del presidente del Burnley, Bob Lord, convinto che la televisione avrebbe danneggiato l’affluenza negli stadi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

