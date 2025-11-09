Il Papa convoca il suo primo concistoro | sarà il 7 e l’8 gennaio

Si tratta di una riunione formale del Pontefice con il collegio cardinalizio, durante la quale si discutono questioni importanti per la vita della Chiesa. La comunicazione starebbe arrivando in queste ore nelle caselle e-mail dei porporati. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il Papa convoca il suo primo concistoro: sarà il 7 e l’8 gennaio

Leggi anche questi approfondimenti

Open Day – Scuola Secondaria di 1° grado “Papa Paolo VI” di Pradalunga Sei un alunno della quinta primaria? Il prossimo anno ti iscriverai alla scuola secondaria di primo grado? Vieni a conoscere la nostra scuola e scopri la curvatura sportiva, pensata per - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone convoca il suo primo concistoro - Nella storia recente hanno avuto particolare rilevanza i concistori dedicati alla riforma della Curia romana e all’annuncio di nuovi cardinali ... Come scrive gds.it

Papa Leone XIV, il primo Angelus a Castel Gandolfo: ad attenderlo tantissimi fedeli emozionati VIDEO - Questa mattina, domenica 13 luglio, Papa Leone XIV ha celebrato il suo primo Angelus a Castel Gandolfo. Segnala ilgazzettino.it

Il Papa firma il suo primo documento, 'Dilexi te' - 30, presso la Biblioteca privata del Palazzo Apostolico, il Papa ha firmato l'Esortazione Apostolica 'Dilexi te', 'Ti ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it