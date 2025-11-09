Il neurologo Sorrentino | Necessario istituire una giornata nelle scuole dedicata allo studio del cervello

Rosario Sorrentino è neurologo, divulgatore scientifico e scrittore. "È necessario istituire una giornata nelle scuole dedicata allo studio del cervello per abbattere lo stigma della malattia mentale e dei farmaci e far capire che chi soffre non è un cittadino di serie B''. E' l'appello lanciato dal neurologo e divulgatore scientifico Rosario Sorrentino in un'intervista a HuffPost Italia. L'obiettivo dello scrittore è "avanzare ragionamenti scientifici che contravvengono i condizionamenti sociali troppo vetusti, tra cui quelli che guardano gli psicofarmaci come farmaci per pazzi o persone fragili". 🔗 Leggi su Iltempo.it

