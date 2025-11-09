Il Milan si illude poi subisce la rimonta del Parma | finisce 2-2 al Tardini

Il Milan pareggia 2-2 in trasferta a Parma nella sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. Partono subito forte i rossoneri. Segna prima al 12' Alexis Saelemaekers con un tiro da fuori. Il raddoppio arriva al 25' su calcio di rigore realizzato da Rafael Leao. In chiusura del primo tempo il Parma riapre la partita, grazie a uno splendido tiro a giro di Adrian Bernabé. Nella ripresa cambia tutto. I gialloblù sfiorano il gol in un paio di occasioni e colpiscono un palo con Pellegrino. Al 62' pareggia i conti capitan Delprato. I rossoneri sciupano due clamorose occasioni con Pulisic e Saelemaekers. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Milan si illude poi subisce la rimonta del Parma: finisce 2-2 al Tardini

