Il Milan a Parma non va oltre il pareggio 2-2

Agi.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Il Milan a Parma non riesce ad andare oltre il pareggio e chiude 2-2 al Tardini dopo aver dominato nel primo tempo e subito la reazione avversaria nel secondo. I rossoneri aprono le danze con Saelemaekers al 12mo. Al 25mo Leao su rigore, confermato dal Var, dà l'impressione che per il Milan la serata sia in discesa, ma Bernabè all'inizio del recupero del primo tempo riaccende le speranze dei ducali, che all'inizio della ripresa appaiono trasformati e raggiungono la parita' con Del Prato al 62mo. Alla fine chi recrimina sono proprio loro, mentre il Milan rimpiange un paio di occasioni mancate. 🔗 Leggi su Agi.it

