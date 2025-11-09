Il Messina si fa agguantare sul più bello dalla Vibonese
Il Messina si è fatto agguantare sul più bello dalla Vibonese, pareggiando 1 a 1 allo stadio “Franco Scoglio” nell’11^ giornata del campionato di serie D. In avvio, Sorrentino risponde “presente” all’insidiosa conclusione di Lagzir. Dall'altra parte, Tourè tira di poco a lato. Meglio i calabresi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
