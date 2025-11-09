Il materasso abbandonato in centro città dà voce alla poesia di Pascoli
Un vecchio materasso abbandonato in centro città diventa il modo per dare spazio alla poetica di Giovanni Pascoli, non è chiaro se per far notare in maniera ancora più evidente il rifiuto ingombrante che deturpa le strade cittadine, o semplicemente per diffondere almeno un po' di bellezza su un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cosa ci fa un materasso matrimoniale abbandonato in piena piazza in via Duca degli Abruzzi, al quartiere Casale di Brindisi? Oggi se lo sono chiesti in tanti. - facebook.com Vai su Facebook