Pisa, 9 novembre 2025 – Uno schianto aereo nei pressi di Nuuk, nella fredda Groenlandia, ha spezzato la vita di Ralph Salvini, pilota di 45 anni originario di Pisa. Il corpo e i resti del suo velivolo sono stati recuperati dalle autorità locali due giorni fa, anche se l’incidente risale al 25 ottobre, quando Salvini stava volando su un aereo turistico dalla costa del Canada verso la Groenlandia. L’ambasciata d’Italia a Copenaghen, avvisata dalle autorità locali, si è subito attivata in raccordo con il console onorario e ha informato i familiari. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il maltempo, la manovra d'emergenza e lo schianto sui monti. Così è morto Ralph Salvini