Il malore e la morte improvvisa Chi era ‘Orso’ | gigante buono del Calcio storico

Firenze, 9 novembre 2025 – L’impegno, le amicizie e per anni le sfide sul sabbione di Santa Croce, una consuetudine che si fa appartenenza. La grande famiglia degli Azzurri del Calcio storico piange la scomparsa improvvisa dell’amico fraterno Alessio Lunardi. I ricordi. Per tutti era Orso, come si legge nella moltitudine dei messaggi comparsi sui social sotto l’annuncio della scomparsa divulgato sulla pagina degli Azzurri. “Non ci posso credere, siamo cresciuti insieme”, “Addio cuore immenso”, “Eri il nostro gigante buono”, “Un grande cuore, una persona splendida”: sono solo alcuni del ricordi affidati alla pagina virtuale che ha raccolto il dolore dei tantissimi amici vicini e lontani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il malore e la morte improvvisa. Chi era ‘Orso’: gigante buono del Calcio storico

