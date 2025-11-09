Il giallo della baronessa Rothschild le intercettazioni | Nessuno parli

Macerata, 9 novembre 2025 –  “ Continuiamo come abbiamo fatto fino a oggi: stiamo zitti ”. E lo hanno fatto, sono rimasti zitti, tacendo quello che sapevano sul pomeriggio del 29 novembre 1980, quando la modella e baronessa Jeanette May, ex moglie del banchiere Rothschild, e la sua assistente Gabriella Guerin sparirono nel nulla a Sarnano, il paese sui Sibillini, dove l’inglese aveva deciso di acquistare una casa. Intercettati e interrogati, gli anziani hanno rispettato la consegna del silenzio e ai carabinieri del Ros di Roma non è rimasto altro che darne atto, nella relazione conclusiva depositata alla procura di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

