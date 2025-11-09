Il giallo della baronessa Rothschild le intercettazioni | Nessuno parli
Macerata, 9 novembre 2025 – “ Continuiamo come abbiamo fatto fino a oggi: stiamo zitti ”. E lo hanno fatto, sono rimasti zitti, tacendo quello che sapevano sul pomeriggio del 29 novembre 1980, quando la modella e baronessa Jeanette May, ex moglie del banchiere Rothschild, e la sua assistente Gabriella Guerin sparirono nel nulla a Sarnano, il paese sui Sibillini, dove l’inglese aveva deciso di acquistare una casa. Intercettati e interrogati, gli anziani hanno rispettato la consegna del silenzio e ai carabinieri del Ros di Roma non è rimasto altro che darne atto, nella relazione conclusiva depositata alla procura di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Sabato 8 Novembre: una serata che entra nella storia del jazz! Preparatevi a immergervi nelle atmosfere uniche del "Il Conte e la Baronessa" con i leggendari THAURASY TRYO! Sul palco, un trio d'eccezione: @ToninoTomeo alla chitarra e voce @E - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, cimice sparita da Panda di Sempio e atti giudiziari?/ Nuovo giallo su intercettazioni - Delitto di Garlasco, un altro giallo sulle intercettazioni: ora ci sarebbe la cimice sparita dalla Panda di Andrea Sempio e da alcune carte giudiziarie Il delitto di Garlasco si conferma un ... Lo riporta ilsussidiario.net
Garlasco, il giallo sull'auto guidata da Sempio e sulle intercettazioni mai realizzate - Nuovo giallo intorno all'indagine che nel 2017 portò all'archiviazione di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Come scrive ilmattino.it
Garlasco, il giallo delle intercettazioni mai trascritte di Sempio: "Ci sono cose che non devono andare in giro..." - " del 1° ottobre sono state diffuse intercettazioni mai trascritte di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Riporta affaritaliani.it