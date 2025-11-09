Il futuro di star trek senza kirk e spock apre una nuova era
lo stato attuale delle produzioni di star trek e il futuro della franchigia. Il panorama attuale di Star Trek si trova in una fase di importanti cambiamenti: dopo la cancellazione di Star Trek 4 e la conclusione imminente di Star Trek: Strange New Worlds con la sua quinta stagione, la franchise si prepara a un possibile futuro senza i personaggi iconici di Captain Kirk e Mr. Spock. Questa trasformazione apre a nuove dinamiche e ad un potenziale reboot della saga, sia in ambito cinematografico che televisivo. l’annullamento di star trek 4 e il declino delle pellicole classiche. Da quasi un decennio, le speranze per una quarta pellicola dedicata a Captain Kirk e Spock si sono spente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
