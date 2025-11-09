Il Festival di Castrocaro piange Peppe Vessicchio giurato e amico di ‘Voci Nuove’

Forlì, 9 novembre 2025 – Anche Castrocaro piange la scomparsa del maestro Peppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra, protagonista delle ultime tre edizioni del Festival Voci Nuove, quelle targate Isola degli artisti del patron Carlo Avarello. All’ombra del Campanone il maestro si era fatto apprezzare per la consueta pacatezza ed eleganza. Un comportamento amabile e sempre misurato, che non ne appannava il carisma. Anzi. Oltre a presiedere la giuria di qualità in occasione delle finalissime, Vessicchio aveva diretto le ultime fasi di selezione del Festival, tenutesi nella sede romana di Isola degli artisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Festival di Castrocaro piange Peppe Vessicchio, giurato e amico di ‘Voci Nuove’

