Il dramma dell’indifferenza | un uomo sotto la pioggia ad Avellino

È andato avanti per ore. Ore di pioggia, di fari che tagliavano il buio, di gente che scriveva, segnalava, chiedeva aiuto.Avellino, la scorsa notte. Un uomo. Un corpo. Un’ombra rannicchiata davanti al tunnel di via Ferriera, tra il Mercatone e il sottopasso.Solo. Immobile. Avvolto in una coperta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondisci con queste news

Enrico Michieletto al nurraumproject di Vittorio Veneto presenta un progetto che trasforma il vuoto in pensiero. Nove pannelli e altrettante tele bianche raccontano il dramma di chi sceglie di non vedere: l’indifferenza come forma d’arte, la riflessione come atto - facebook.com Vai su Facebook

Sfregio a San Pietro: uomo sfugge ai controlli e urina sull'altare sotto gli occhi dei fedeli - Ennesima profanazione nella Basilica di San Pietro in Vaticano, dove venerdì mattina un uomo è riuscito a raggiungere sull’altare della Confessione eludendo tutti i controlli e, non pago, vi ha ... Come scrive ilgiornale.it