Il corso per volontari di Croce Rossa nella sede dell' associazione Agorà
Nella giornata di ieri (8 novembre) nel rione Sant'Andrea di Santa Maria Capua Vetere è stato inaugurato il corso base volontari della Croce Rossa Italiana, organizzato dal Comitato Cri di S. Maria C.V.-Curti.Il corso, della durata di un mese, sarà ospitato dall'associazione culturale Agorà nella. 🔗 Leggi su Casertanews.it
