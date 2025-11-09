Il Commissario Ricciardi 3 torna su Rai1 | quando va in onda cast trama e anticipazioni
“ Il Commissario Ricciardi” torna su Rai 1 con la terza attesissima stagione. Nuove indagini, amori e segreti nella Napoli del 1933 per la serie tv con protagonista Lino Guanciale. Scopriamo quando esce su Rai1, trama e cast. Il Commissario Ricciardi 3, quando va in onda su Rai1 e cast. Tutto pronto per il ritorno de Il Commissario Ricciardi 3 al via da lunedì 10 novembre dalle ore 21.30 in prima serata su Rai1. Quattro nuove prime serate per la serie tv de Il Commissario Ricciardi tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e diretta da Gianpaolo Tescari, affiancato da Alessandro Scuderi nel terzo episodio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
