Il Commissario Ricciardi 3 intervista esclusiva a Serena Iansiti | Livia sarà sempre più sofferente e impazzirà per amore Come lei non ho paura di vivere i sentimenti e le emozioni
E’ un Commissario Ricciardi che si apre all’amore quello che il pubblico ritroverà nei nuovi episodi de “Il Commissario Ricciardi” in onda da lunedì 10 novembre. A vestire i panni di Livia, l’attrice Serena Iansiti. Nei nuovi episodi, Livia, intanto, fa coppia con il Maggiore Manfred, ex pretendente di Enrica, dopo essersi concessa a lui per salvare la vita al Commissario; ma questo non la libera dalla morsa sempre più stretta di Falco, esponente della polizia politica. L’uomo è mosso dalla fede verso il regime fascista, ma anche dalla gelosia nei confronti della donna della quale è innamorato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche questi approfondimenti
In gioco tutte le emozioni del Commissario... Lunedì 10 novembre la terza, imperdibile, stagione de "Il Commissario Ricciardi". #ilcommissarioricciardi #rai1 #raiplay #linoguanciale #mauriziodegiovanni #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 - facebook.com Vai su Facebook
“Il Commissario Ricciardi”: su Rai1 la terza stagione, con Lino Guanciale e Maria Vera Ratti buff.ly/DpMz4qu #serietv - X Vai su X
“Il Commissario Ricciardi 3”, intervista esclusiva a Serena Iansiti - Torna "Il Commissario Ricciardi", e a vestire i panni di Livia, l'attrice Serena Iansiti. Secondo superguidatv.it
Il Commissario Ricciardi 3 torna su Rai1: quando va in onda, cast, trama e anticipazioni - “Il Commissario Ricciardi 3” torna su Rai 1 con la terza attesissima stagione: scopriamo quando esce, cast e trama della serie tv. Segnala superguidatv.it
Lino Guanciale, intervista esclusiva a TvBlog: “Il Commissario Ricciardi è stato il punto di svolta, mi ha messo davanti al sogno e all’incubo di ogni attore” - TvBlog incontra Lino Guanciale prima della messa in onda della terza stagione de Il Commissario Ricciardi, in programma su Rai 1. Secondo tvblog.it