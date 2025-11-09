Il Commissario Ricciardi 3 intervista esclusiva a Serena Iansiti | Livia sarà sempre più sofferente e impazzirà per amore Come lei non ho paura di vivere i sentimenti e le emozioni

E’ un Commissario Ricciardi che si apre all’amore quello che il pubblico ritroverà nei nuovi episodi de “Il Commissario Ricciardi” in onda da lunedì 10 novembre. A vestire i panni di Livia, l’attrice Serena Iansiti. Nei nuovi episodi, Livia, intanto, fa coppia con il Maggiore Manfred, ex pretendente di Enrica, dopo essersi concessa a lui per salvare la vita al Commissario; ma questo non la libera dalla morsa sempre più stretta di Falco, esponente della polizia politica. L’uomo è mosso dalla fede verso il regime fascista, ma anche dalla gelosia nei confronti della donna della quale è innamorato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

